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Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb (SP010TBPHDS03S3K) черный

Артикул: 62182
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb SP010TBPHDS03S3K Stream S03 2.5 черный - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb SP010TBPHDS03S3K Stream S03 2.5 черный - фото 2
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb SP010TBPHDS03S3K Stream S03 2.5 черный - фото 3
  • Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb SP010TBPHDS03S3K Stream S03 2.5 черный - фото 4
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb SP010TBPHDS03S3K Stream S03 2.5 черный - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb SP010TBPHDS03S3K Stream S03 2.5 черный - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb SP010TBPHDS03S3K Stream S03 2.5 черный - фото 3
Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb SP010TBPHDS03S3K Stream S03 2.5 черный - фото 4
4 800 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 62182
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSilicon Power
Тип товараВнешний жесткий диск
Вес, кг0.145
Объем1 Тб
Размеры (ШхВхД), мм77.5х13.3х122.5
Тип дискаHDD
ИнтерфейсUSB 3.0
Материал корпусапластик
Форм-фактор HDD, дюйм2,5
Цветчерный
Внешний портативный жесткий диск HDD Silicon Power 1TB Stream с компактной и элегантной конструкцией, весом всего 145 грамм, позволит всегда иметь Вам необходимую информацию при себе. Специальный состав на поверхности устройства убережет его от повреждений и царапин, а прочный корпус сохранит данные в целостности. К достоинствам данного устройства относятся также энергосберегающий режим и функция автоматического перехода в спящий режим. А уникальный светодиодный индикатор поможет разобраться, с каким интерфейсом в данный момент работает устройство с USB 2.0 или 3.0.


Теги товара: USB 3.0, Черные.


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Внешний жесткий диск Silicon Power USB 3.0 1Tb (SP010TBPHDS03S3K) черный - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4800 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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