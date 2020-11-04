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Фен строительный Black & Decker (B&D) KX1650-XK

Артикул: 62105
Фен строительный Black &amp|amp|amp| Decker (B&amp|amp|amp|D) KX1650-XK
1 820 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 62105
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBlack & Decker
Тип товараФен строительный
В кейсенет
Дополнительные насадки в комплектенет
Максимальная температура600 град
Минимальная температура460 град
Мощность, Вт1750
Максимальный объем выдуваемого воздуха740 л/мин
Минимальный объем выдуваемого воздуха570 л/мин
Длина, см23
Ширина, см8
Высота, см22
Вес, кг0.6
Термовоздуходувка Black&amp;Decker KX1650-XK станет незаменимым приспособлением при выполнении различных строительных работ, условием проведения которых, является наличие подачи горячего воздуха различной температуры.


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Фен строительный Black & Decker (B&D) KX1650-XK - данный товар вы можете купить по цене по цене 1820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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