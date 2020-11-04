Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Конструктор Magformers Радуга-30 - магнитный набор. В комплект входят базовые элементы: яркие разноцветные треугольники и квадраты, которые заинтересуют малышей 3 лет и старше. Из деталей ребенок сможет выкладывать аппликации на плоскости или создавить объемные фигурки предметов из окружающего мира. В процессе игры стимулируется мелкая моторика пальцев рук, развивается пространственное восприятие и творческие способности, ребенок обучается различать цвет и форму предметов.

Конструктор Magformers Радуга-30 Standard (63076) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.