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ИБП APC SMT3000RMI2U

Артикул: 55797
  • ИБП APC SMT3000RMI2U - фото 1
  • ИБП APC SMT3000RMI2U - фото 2
ИБП APC SMT3000RMI2U - фото 1
ИБП APC SMT3000RMI2U - фото 2
176 560 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 55797
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг44.3
Максимальная поглощаемая энергия импульса320 Дж
Форма выходного сигналасинусоида
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияIEC-320-C19
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоФилиппины
Общее количество выходных разъёмов питания9
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи8
Время работы при полной нагрузке9 мин
Защита телефонной линиинет
Защита локальной сетинет
Длина, см68
Выходная мощность3000 ВА / 2700 Вт
Высота, см8.5
Входное напряжение160-286 В
Ширина, см48
ИБП APC SMT3000RMI2U. Выходная мощность - 3000 ВА. Уровень шума - 320 дБ. 8 выходных розеток.


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ИБП APC SMT3000RMI2U - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 176560 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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