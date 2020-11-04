ИБП Powercom Vanguard VRT-6000 5400W черный бат. блок выписывается отдельно

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Powercom
|Тип товара
|ИБП
|Вес, кг
|20
|Время переключения на батарею
|0 мс
|Время работы при полной нагрузке
|6 мин
|Входное напряжение
|170-240 В
|Высота, см
|13
|Выходная мощность
|6000 ВА/5400 Вт
|Длина, см
|59.5
|Защита локальной сети
|нет
|Защита телефонной линии
|нет
|Количество выходных разъёмов с питанием от батареи
|1
|Максимальная поглощаемая энергия импульса
|460 Дж
|Общее количество выходных разъёмов питания
|1
|Производство
|Китай
|Тип ИБП
|с двойным преобразованием
|Форма выходного сигнала
|синусоида
|Ширина, см
|43
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