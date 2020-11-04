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ИБП APC BR900GI

Артикул: 55738
ИБП APC BR900GI
21 300 руб. 
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+ 167 КэтКоинов
Артикул: 55738
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Время работы при полной нагрузке4.6 мин
Общее количество выходных разъёмов питания8
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияRJ-11
Тип выходных разъемов питанияRJ-45
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоФилиппины
Максимальная поглощаемая энергия импульса600 Дж
Входное напряжение176-294 В
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Защита телефонной линииесть
Защита локальной сетиесть
Длина, см38
Выходная мощность900 ВА/540 Вт
Высота, см25
Ширина, см10
ИБП APC BR900GI. Выходная мощность - 900 ВА, 540 Вт. Уровень шума - 45 дБ. Выходное напряжение - 230 В.


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Самовывоз невозможен
ИБП APC BR900GI - стоимость товара 21300 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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