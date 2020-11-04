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Уличный светильник Arte lamp Genova A1202AL-1BS

Артикул: 53319
Уличный настенный светильник Arte Lamp GENOVA A1202AL-1BS
1 990 руб. 
2 650 руб. 
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+ 92 КэтКоинов
Артикул: 53319
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Genova
filter_noneТовар входит в коллекцию Genova
БрендArte Lamp
Тип товараУличное освещение
Тип осветительного приборанастенный
Количество ламп1
Тип цоколяE27
Максимальная мощность лампы, Вт100
Материал плафонастекло
Высота, см56
Длина, см27
Ширина, см24
Вес, кг1.87
Уличный настенный светильник. Материал арматуры: Алюминий. Цвет арматуры: Черное серебро. Страна-производитель: Италия.


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Самовывоз невозможен
Уличный светильник Arte lamp Genova A1202AL-1BS - купить по цене 1990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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