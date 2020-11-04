Уличный светильник Arte lamp Malaga A1086PA-2BG

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Arte Lamp
|Тип товара
|Уличное освещение
|Тип осветительного прибора
|фонарный столб
|Количество ламп
|2
|Тип цоколя
|E27
|Максимальная мощность лампы, Вт
|100
|Материал плафона
|поликарбонат
|Высота, см
|230
|Длина, см
|76
|Ширина, см
|25
|Вес, кг
|7
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