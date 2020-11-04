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Бра Arte lamp Scorcio A7005AP-1SS

Артикул: 53084
Настенный светильник Arte Lamp Picture Lights LED A7005AP-1SS
1 300 руб. 
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+ 60 КэтКоинов
Артикул: 53084
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция SCORCIO
filter_noneТовар входит в коллекцию SCORCIO
БрендArte Lamp
Тип товараСветильник настенный
Количество ламп1
Тип цоколяLED
Максимальная мощность лампы, Вт3
Высота, см13
Длина, см36
Ширина, см17
Вес, кг0.3
Настенный светильник Arte Lamp Picture Lights LED. Мощность лампы - 3 Вт. Степень защиты - IP21.


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Бра Arte lamp Scorcio A7005AP-1SS - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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