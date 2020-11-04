8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Люстра подвесная Arte lamp Gabbia A1878SP-3WG

Артикул: 52848
  • Подвесной светильник Arte Lamp GABBIA A1878SP-3WG - фото 1
  • Подвесной светильник Arte Lamp GABBIA A1878SP-3WG - фото 2
  • Подвесной светильник Arte Lamp GABBIA A1878SP-3WG - фото 3
Подвесной светильник Arte Lamp GABBIA A1878SP-3WG - фото 1
Подвесной светильник Arte Lamp GABBIA A1878SP-3WG - фото 2
Подвесной светильник Arte Lamp GABBIA A1878SP-3WG - фото 3
9 500 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

8 830 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 370 КэтКоинов
Артикул: 52848
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в рассрочку от 396 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендArte Lamp
Тип товараПотолочные светильники
Тип светильникаподвес
Количество ламп3
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Высота, см40
Длина, см32
Формакруг
Цвет каркасабелый
Цвет плафонабелый
Ширина, см32
Вес, кг3.1
Мощность 120 Вт. 3 лампы. Лампы светодиодные, энергосберегающие, накаливания


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Люстра подвесная Arte lamp Gabbia A1878SP-3WG - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 9500 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...