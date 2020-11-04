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Люстра Arte lamp Domain A9521LM-5CC

Артикул: 52280
  • Люстра Arte Lamp DOMAIN A9521LM-5CC - фото 1
  • Люстра Arte Lamp DOMAIN A9521LM-5CC - фото 2
  • Люстра Arte Lamp DOMAIN A9521LM-5CC - фото 3
Люстра Arte Lamp DOMAIN A9521LM-5CC - фото 1
Люстра Arte Lamp DOMAIN A9521LM-5CC - фото 2
Люстра Arte Lamp DOMAIN A9521LM-5CC - фото 3
19 500 руб. 

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17 270 руб. 

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Артикул: 52280
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 813 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Domain
filter_noneТовар входит в коллекцию Domain
БрендArte Lamp
Тип товараЛюстры
Тип светильникаподвес
Стильмодерн
Количество ламп5
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Цвет каркасахром
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажуратекстиль
Высота, см65
Длина, см51
Формакруг
Цвет плафонабелый
Ширина, см51
Вес, кг4.6
Мощность 200 Вт. 5 рожков. Лампы светодиодные, энергосберегающие, накаливания


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Люстра Arte lamp Domain A9521LM-5CC - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 19500 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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