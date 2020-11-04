Ультразвуковой увлажнитель воздуха Timberk THU UL 15E (BL) черного цвета орошает помещение водяным паром, образующимся под воздействием высокочастотной мембраны. Прибор предусматривает напольную установку. Во внутренний резервуар заливается вода объемом 2.6 л. С помощью сенсорного управления на корпусе удобно установить необходимые параметры. Длительность непрерывной работы устройства составляет 8 часов. Timberk THU UL 15E (BL) эффективен для работы в помещении с площадью до 25 м?. Потребляемая мощность устройства составляет 25 Вт. Интенсивность увлажнения можно регулировать в сторону уменьшения или увеличения. С помощью электронного дисплея с изменяемым показателем яркости удобно наблюдать за текущим процессом. Прибор оснащен щадящим ночным режимом, а его шумовой порог низок и составляет всего 23 дБА.