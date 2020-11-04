8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Обогреватель инфракрасный Timberk TCH A1N 2000

Артикул: 51362
  • ИК-обогреватель Timberk TCH A1N 2000 - фото 1
  • ИК-обогреватель Timberk TCH A1N 2000 - фото 2
ИК-обогреватель Timberk TCH A1N 2000 - фото 1
ИК-обогреватель Timberk TCH A1N 2000 - фото 2
6 070 руб. 
Купить
+ 110 КэтКоинов
Артикул: 51362
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендTimberk
Тип товараОбогреватель инфракрасный
Вес, кг10,5
Высота, см154,5
Длина, см28,3
Мощность обогрева1000 Вт/2000 Вт
Термостатнет
Управлениепульт ДУ (приобретается отдельно)
Площадь обогрева24 кв.м
Инфракрасный потолочный обогреватель мощностью 2000 Вт, площадь обогрева 20 - 24 кв/м, высота монтажа 3.5 м, влагозащита, овтоотключение при перегреве. Вес 10.5 кг.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Обогреватель инфракрасный Timberk TCH A1N 2000 - по цене 6070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...