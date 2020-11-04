Автотрансформатор Ресанта TDGC2-0,5K 0,5kVA (63/5/9)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Автотрансформатор
|Входное напряжение
|220
|Тип
|электромеханический
|Установка
|напольный
|Активная мощность
|500
|Отображение информации
|стрелочный
|Полная мощность
|2000
|Вес, кг
|3,3
|Высота, см
|15
|Длина, см
|13,5
|Ширина, см
|13,2
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