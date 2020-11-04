Автотрансформатор Ресанта TDGC2-0,5K 0,5kVA (63/5/9)

Автотрансформатор Ресанта ЛАТР TDGC2-0,5 - однофазный прибор, который работает от сети 220 В и используется для постоянного удержания заданного напряжения. Автотрансформатор применяется для защиты оборудования при постоянных перегрузках в электросети, а также для проведения тестов электроприборов в режиме перегрузок. Необходимое рабочее напряжение устанавливается вручную в пределах от 0 до 250 В.