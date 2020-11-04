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Снегоуборщик Huter SGC 8100C (на гусеницах) (70/7/4)

Артикул: 51059
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8100C (70/7/4) - фото 1
  • Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8100C (70/7/4) - фото 2
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8100C (70/7/4) - фото 1
Снегоуборщик бензиновый Huter SGC 8100C (70/7/4) - фото 2
110 590 руб. 
121 650 руб. 

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Артикул: 51059
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHuter
Тип товараСнегоуборщик бензиновый
Электростартерда
Регулировка положения снегозаборникамеханическая
Число тактов работы бензинового двигателя4
Тип приводагусинечный
Тип двигателябензиновый
Самоходностьесть
Родина брендаГермания
Объём топливного бака, л6.5
Объем топливного двигателя337 куб. см
Мощность топливного двигателя11 л. с.
Максимальная дальность выброса снега15 м
Задний ходесть
Наличие фарыесть
Ширина захвата, мм700
Высота захвата, мм540
Длина, см118
Ширина, см76
Высота, см75
Вес, кг115
самоходный, мощность - 11 л. с. Размер захвата - 700x540 мм


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Снегоуборщик Huter SGC 8100C (на гусеницах) (70/7/4) - купить по цене 110590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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