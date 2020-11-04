Перфоратор Вихрь П-1400к-в (72/3/8)

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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Вихрь
|Тип товара
|Перфораторы
|Потребляемая мощность
|1400 Вт
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|30 мм
|Режим долбление
|да
|Режим сверление
|да
|Минимальный диаметр патрона
|10 мм
|Макс. энергия удара
|5 Дж
|Макс. диаметр сверления (металл)
|13 мм
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|40 мм
|Режим шуруповерта
|нет
|Дополнительные щетки в комплекте
|нет
|Тип крепления бура
|SDS-Plus
|Быстрозажимной патрон в комплекте
|нет
|Пылесборник
|нет
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Антивибрационная система
|нет
|Ограничитель глубины сверления
|нет
|Предохранительная муфта
|нет
|Питание
|сеть
|Блокировка кнопки включения
|нет
|Ключевой патрон в комплекте
|нет
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|Ширина, см
|28
|Длина, см
|36
|Высота, см
|11.3
|Вес, кг
|3.4
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