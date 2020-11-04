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Термос суповой в чехле Biostal NT-1000 1 л

Артикул: 50772
  • Термос Biostal суповой В Чехле 1.0Л Nt-1000 - фото 1
  • Термос Biostal суповой В Чехле 1.0Л Nt-1000 - фото 2
  • Термос Biostal суповой В Чехле 1.0Л Nt-1000 - фото 3
Термос Biostal суповой В Чехле 1.0Л Nt-1000 - фото 1
Термос Biostal суповой В Чехле 1.0Л Nt-1000 - фото 2
Термос Biostal суповой В Чехле 1.0Л Nt-1000 - фото 3
1 500 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 50772
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBiostal
Тип товараТермос
Объем, л1
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Двойная металлическая колба с глубоким вакуумом обеспечивает длительное сохранение температуры.Предназначен для хранения горячих напитков, а так же первых и вторых блюд. В комплект входит чехол для переноски.


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Самовывоз невозможен
Термос суповой в чехле Biostal NT-1000 1 л – стоимость товара 1500 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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