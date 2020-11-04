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Жилет Страховочный Sm 00003374 С Подголовником Р 54-58 До 120Кг Камуфляж(Xl)

Артикул: 50726
Жилет страховочный с подголовником р.54-58 до 120кг камуфляж(XL)
1 010 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 50726
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкиремни
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка120 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
Размер54/58
Свистокнет
Цветкамуфляж

Жилет страховочный SM 00003374 представляет из себя индивидуальное средство безопасности, применяемое во время нахождения на воде. Подходит для охоты, рыбалки, занятий водными видами спорта, речных и морских прогулок. Имеет подголовник, который создает дополнительную безопасность в экстремальных ситуациях.

Особенности:

  • Материал изготовления - полиэстер Оксфорд 210 PU;
  • Наполнитель - вспененный под высоким давлением полиэтилен;
  • Объемный подголовник придает дополнительную безопасность в экстренных ситуациях;
  • Жилет утягивается стропами по размеру;
  • Обеспечивается высокая степень плавучести;
  • Материал имеет дополнительную водоотталкивающую пропитку.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM 00003374;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Sm 00003374 С Подголовником Р 54-58 До 120Кг Камуфляж(Xl) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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