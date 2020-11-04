Жилет Страховочный Sm 00003376 С Подголовником Р 44-48 До 80Кг Камуфляж(М)

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|Бренд
|Спортивные Мастерские
|Тип товара
|Жилет страховочный
|Тип застежки
|ремни
|Наличие карманов
|нет
|Максимальная нагрузка
|80 кг
|Наличие ворота
|есть
|Производство
|Россия
|Размер
|44/48
|Свисток
|нет
|Цвет
|камуфляж
Жилет страховочный SM 00003376 выполнен из качественных водоотталкивающих материалов, используется во время речных или морских прогулок, при занятиях водными видами спорта, необходим на рыбалке или охоте. Имеет объемный подголовник, создающий дополнительную защиту в экстренных ситуациях.Особенности:
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