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Жилет Страховочный Детский С Подголовником Радуга Р 38/40 (20-25Кг)

Артикул: 50702
Жилет страховочный детский с подголовником Радуга р.38/40 (20-25кг)
770 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 50702
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкимолния
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка25 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
Размер38/40
Свистокесть
Цветсиний/оранжевый

Жилет страховочный SM Радуга 38/40 (синий/оранжевый), детский предназначен для детей в возрасте от 5-6 лет. Используется во время водных прогулок, способен удержать ребенка на плаву до оказания помощи. Фиксируется паховым ремнем, имеет объемный подголовник. Выполнен из качественного полиэстра, имеет светоотражающие элементы и яркую расцветку. В кармашке имеется свисток на тесьме.

Особенности:

  • Изготовлен из полиэстра;
  • Наполнитель - полиэтилен, вспененный под высоким давлением;
  • Качественная водоотталкивающая пропитка;
  • В качестве застежки используется молния;
  • Подгоняется с помощью ремней по фигуре;
  • Надежность фиксации обеспечивается паховым ремнем;
  • Карманы с молнией;
  • Имеются светоотражающие элементы.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM Радуга 38/40 (синий/оранжевый), детский;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Детский С Подголовником Радуга Р 38/40 (20-25Кг) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 770 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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