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Жилет Страховочный Юнга Детский С Подголовником Р 36/38 (15-20Кг)

Артикул: 50698
Описание товара скоро будет готово,
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550 руб. 
760 руб. 
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Артикул: 50698
В наличии
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкимолния
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка20 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
Размер36/38
Свистокнет
Цветоранжевый

Жилет страховочный SM Юнга 36/38 (оранжевый), детский выполнен из качественных материалов. Объемный подголовник надежно защитит дыхательные пути ребенка от попадания в них воды в случае экстремальной ситуации. Благодаря паховому и поясному ремню, жилет плотно регулируется по фигуре. Яркий оранжевый цвет выделяет его на фоне природы, а светоотражающие элементы делают жилет заметным в темноте. Данная модель расчитана на детей в возрасте от трех до пяти лет.

Особенности:

  • Материал изготовления - Оксфорд 210 PU (полиэстер);
  • Большой подголовник не позволит воде попасть в рот и нос ребенку;
  • В качестве наполнителя использован вспененный полиэтилен;
  • Жилет заметен в темноте, благодаря светоотражающим элементам;
  • Имеется свисток, надежно зафиксированный шнуром;
  • Жилет имеет утягивающие ремни и тесьму по вороту и низу;
  • Благодаря наличию пахового ремня жилет не задирается и не сбивается.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM Юнга 36/38 (оранжевый), детский;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Жилет Страховочный Юнга Детский С Подголовником Р 36/38 (15-20Кг) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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