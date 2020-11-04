Головоломка Spin Master Perplexus Original, 100 барьеров

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Головоломка Spin Master Perplexus Original представляет собой увлекательный объемный лабиринт, помещенный в прозрачную пластиковую сферу, по которому нужно, преодолевая сложные барьеры, провести металлический шарик. Игрушка развивает пространственное мышление, учит концентрировать внимание, координировать движения. Головоломка Spin Master Perplexus Original понравится как детям, так и взрослым.

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