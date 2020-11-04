Объектив Tamron AF 18-200mm F 3.5-6.3 Di II VC Nikon F

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Tamron
|Тип товара
|Объектив
|Байонет
|Nikon F
|Внутренняя фокусировка
|есть
|Диаметр фильтра
|62 мм
|Ультразвуковой привод
|нет
|Автофокус
|есть
|Вес, кг
|0.398
Объектив Tamron AF 18-200mm F/3.5-6.3 XR Di II LD Aspherical (IF) Macro - классическая модель, полностью подготовлена для съёмки практически в любой ситуации, гарантирует хорошие результаты при фотографировании без смены объектива на семейных и спортивных мероприятиях, удалённых сцен живой природы, снимков детей крупным планом. Объектив Tamron AF 18-200 mm F/3,5-6,3 подойдет для начинающих фотографов.
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