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Кулер Deepcool HTPC-200

Артикул: 49632
  • Вентилятор для процессора Deepcool HTPC-200 - фото 1
  • Вентилятор для процессора Deepcool HTPC-200 - фото 2
  • Вентилятор для процессора Deepcool HTPC-200 - фото 3
Вентилятор для процессора Deepcool HTPC-200 - фото 1
Вентилятор для процессора Deepcool HTPC-200 - фото 2
Вентилятор для процессора Deepcool HTPC-200 - фото 3
1 210 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 49632
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeepcool
Тип товараВентилятор для процессора
SocketLGA1150
СовместимостьSempron 
Наличие тепловых трубокесть
Регулятор оборотовнет
СовместимостьIntel Core i7/i5/i3
СовместимостьAthlon
СовместимостьAthlon II X4/X3/X2
СовместимостьPhenom II X6/X4/X3/X2
СовместимостьCore 2 Quad/Duo
SocketLGA1155
СовместимостьAMD APU A10/A8/A6/A4
СовместимостьFX 8/6/4-Core
СовместимостьPhenom X4/X3/X2
СовместимостьAthlon X4/X2
СовместимостьPentium/Pentium G
СовместимостьCeleron/Celeron G
Уровень шума17.8 - 26.2 дБ
Назначениедля процессора
Ширина, см14
Материал радиаторамедь
Материал радиатораалюминий
SocketAM3+
SocketFM2
SocketFM2+
SocketAM2
SocketAM2+
SocketLGA1151
SocketAM3
SocketFM1
SocketLGA1156
SocketLGA775
Вес, кг0.332
Диаметр вентилятора, мм80
Длина, см13.85
Высота, см6.29
ПроизводствоКитай
Тип коннектора4-pin PWM
Максимальная скорость вращения, об/мин2500
Минимальная скорость вращения, об/мин600
Диаметр - 80 мм. Уровень шума - 17.8 - 26.2 дБ


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Самовывоз невозможен
Кулер Deepcool HTPC-200 - стоимость товара 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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