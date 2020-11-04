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Кулер Deepcool GAMMAXX 400

Артикул: 49630
  • Вентилятор для процессора Deepcool GAMMAXX 400 - фото 1
  • Вентилятор для процессора Deepcool GAMMAXX 400 - фото 2
  • Вентилятор для процессора Deepcool GAMMAXX 400 - фото 3
Вентилятор для процессора Deepcool GAMMAXX 400 - фото 1
Вентилятор для процессора Deepcool GAMMAXX 400 - фото 2
Вентилятор для процессора Deepcool GAMMAXX 400 - фото 3
1 880 руб. 
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Артикул: 49630
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeepcool
Тип товараВентилятор для процессора
SocketLGA1150
СовместимостьAthlon II X4/X3/X2
Наличие тепловых трубокесть
Регулятор оборотовнет
СовместимостьIntel Core i7/i5/i3
СовместимостьAthlon X2/FX
СовместимостьAthlon
СовместимостьPentium
СовместимостьCeleron
СовместимостьPentium G/D/4
SocketLGA1155
СовместимостьCeleron Dual-Core/D
СовместимостьAMD FX X8/X6/X4
СовместимостьPhenom II X6/X4/X3/X2
СовместимостьPhenom X4/X3
СовместимостьSempron 
СовместимостьA8/A6/A4
СовместимостьCore 2 Extreme/Quad/Duo
Уровень шума21.4 - 32.1 дБ
Назначениедля процессора
Ширина, см17.2
Материал радиаторамедь
SocketAM3
SocketAM3+
SocketFM2
SocketLGA2011
SocketAM2
SocketAM2+
SocketS939
SocketS940
SocketLGA1151
SocketFM1
Материал радиатораалюминий
SocketLGA1156
SocketLGA1366
SocketLGA775
Вес, кг0.85
Диаметр вентилятора, мм120
Длина, см16.8
Высота, см12.2
ПроизводствоКитай
Тип коннектора4-pin PWM
Максимальная скорость вращения, об/мин1500
Минимальная скорость вращения, об/мин900
Диаметр - 120 мм. Уровень шума - 21.4 - 32.1 дБ


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Кулер Deepcool GAMMAXX 400 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1880 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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