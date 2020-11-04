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Колонки Sven SPS-820 2.1 коричневый 38Вт

Артикул: 49475
  • Колонки Sven SPS-820 2.1 коричневый 38Вт - фото 1
  • Колонки Sven SPS-820 2.1 коричневый 38Вт - фото 2
  • Колонки Sven SPS-820 2.1 коричневый 38Вт - фото 3
  • Колонки Sven SPS-820 2.1 коричневый 38Вт - фото 4
  • Колонки Sven SPS-820 2.1 коричневый 38Вт - фото 5
Колонки Sven SPS-820 2.1 коричневый 38Вт - фото 1
Колонки Sven SPS-820 2.1 коричневый 38Вт - фото 2
Колонки Sven SPS-820 2.1 коричневый 38Вт - фото 3
Колонки Sven SPS-820 2.1 коричневый 38Вт - фото 4
Колонки Sven SPS-820 2.1 коричневый 38Вт - фото 5
5 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 49475
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БрендSven
Тип товараКолонки
Вес, кг5.6
Длина, см30
Ширина, см32.3
Высота, см30
Диапазон воспроизводимых частот50 - 20000 Гц
Тип акустической системы2.1
Мощность10 Вт
Суммарная мощность38 Вт
Материал корпуса колонокдерево
Мощность сабвуфера18 Вт
Материал корпуса сабвуферадерево
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовдерево
Разъем для наушниковнет
Питание от USBнет
Питание от сетиесть
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Количество колонок в комплекте3
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 38 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 50 - 20000 Гц


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