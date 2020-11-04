Коврик для мыши Steelseries QcK mini черный (63005)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Steel
|Тип товара
|Коврик для мыши
|Антискользящее покрытие
|да
|Высота, см
|2
|Длина, см
|21
|Материал
|ткань
|Ширина, см
|25
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