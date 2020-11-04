Серверная платформа SuperMicro SYS-6018R-WTR DDR4 (SYS-6018R-WTR)

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|Бренд
|Supermicro
|Тип товара
|Сервер
|Блок питания
|Supermicro SERVER SYS-6018R-WTR (X10DRW-i, 815TQ-R706WB) (LGA2011-R3 DUAL,C612,SVGA,SATA RAID,4x3.5 HotSwap,2xGbLAN,16xDDR4 DIMM ECC REG, 2x PCI-E 3.0 x16, 1U,rackmount,750W redundant,WIO)
|Производитель
|SuperMicro
|Код производителя
|SYS-6018R-WTR
|Код склада
|160071
|Серия
|SuperServer 6018R-WTR
|Гарантия
|36
|Ссылка на производителя
|http://www.supermicro.com/products/system/1u/6018/...
|Чипсет
|Intel® C612
|На базе материнской платы
|Super X10DRW-i
|Сокет
|LGA2011-3
|Серия процессоров
|Intel Xeon E5-2600 v3
|Максимально ЦП
|2
|Порты
|6 x USB 3.0
VGA
2 x RJ-45
RJ-45COM
RJ-45 (management)
|Установка привода
|Нет
|Внешние отсеки 3.5"
|4
|Тип памяти
|DDR4
|Максимально
|1 Тб
|Слоты DIMM (общие)
|16
|Слоты DIMM (на 1ый процессор)
|8
|Сетевой адаптер
|Intel® i350
|Сетевые порты 1GbE
|2
|PCI слоты
|PCI Express 8x, 2 x PCI Express 16x
|Форм-фактор корпуса
|Rack (для монтажа в стойку) 1U
|Совместимый корпус
|CSE-815TQ-R706WB
|Блоки питания (установлено)
|2
|Блок питания (Вт)
|700
|Блоки питания (максимально)
|2
|Горячая замена блоков питания
|Есть
|Габариты
|437 x 43 x 650 мм
|Глубина платформы
|650 мм
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