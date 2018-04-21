Видеокамера Panasonic HC-V770

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|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Видеокамера
|HD-формат
|Full HD 1080p
|Запись на карту памяти
|есть
|Тип цифрового носителя
|перезаписываемая память (Flash)
|Оптический Zoom
|20x
|Объем встроенной флэш-памяти
|нет
|Фоторежим
|есть
|Форматы записи
|1080i,1080p,720p
|Съемка 3D
|нет
|Сенсорный дисплей
|есть
|Ручная фокусировка
|есть
|Разрешение матрицы, Мпикс
|12.76
|Максимальное разрешение видеосъемки
|1920x1080
|Максимальная частота кадров при съемке HD-видео
|120 кадр/сек при разрешении 1920x1080,25 кадр/сек при разрешении 1280x720
|Количество матриц
|1
|Дополнительные возможности
|поддержка ExifPrint
|Дополнительные возможности
|запись в MPEG4
|Дополнительные возможности
|запись в H.264
|Диаметр фильтра
|49 мм
|Видоискатель
|нет
|Встроенный осветитель
|нет
|Стабилизатор изображения
|есть
|Тип стабилизатора изображения
|оптический
|Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), макс.
|612 мм
|Эквивалентное фокусное расстояние (16:9), мин.
|29.5 мм
|Wi-Fi
|есть
|Время работы от аккумулятора
|60 мин
|Вес, кг
|0.353
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21.04.2018
многофункциональная камера с отличной картинкой, зум поражает своей дальностью в тандеме с хорошим стабилизатором, причем оптическим, картинка выходит просто супер. Бонусы в доп башмаке и ночной съемки. Пока не разобрался с полными функциями но для видеоблогинга это идеальный вариант!
Недостатки:
Медленный фокус, хотя может так и должно быть.
Комментарий:
Встроенный микрофон очень качественный выдает действительно 5.1 но по мне проще МР4 и два канала так как на двух кональной акустике все ровно не ощущается весь кайф 5.1!
21.04.2018
Матрица
Хорошие автонастройки
Прочность (уронил на паркет с полутора метров, камера впорядке)
Выход для подключения внешнего микрофона
Отдельная кнопка для фото во время съемки видео
Недостатки:
Батарея примерно на час, но решается любым пауэрбанком.
Не самое логичное меню - часть функций работает в одних режимах, в других не работает и топу подобные хитрости.
Комментарий:
Пользуюсь более года, со всеми задачами справляется на ура.
Для съемки видеоблога в квартире с не слишком хорошим освещением - картинка получается естественной, все здорово.
Единственный раз, когда были трудности - в дельфинарии, очень много шумов на звуковой дорожке из-за плеска воды в бассейне.
21.04.2018
- Стабилизатор
- Оптика
- Софт
- Удобство использования
- Продуманность
Недостатки:
- Отсутствие крышек для объектива и аксессуаров
- Не слишком ёмкий аккумулятор
Комментарий:
Покупал для съёмок на отдыхе.
По камере всё хорошо: есть защита от ветра, так что ветер в записях практически не слышен.
Неплохая оптика - днём при оптическом зуме всё очень хорошо видно, ночью, конечно же, чувствительность снижется в разы, но терпимо всё равно.
Звук хороший, всё слышно.
Софт - есть возможность записывать в "сыром" формате для разделения звука на 5-1.
Фотки получаются тоже неплохие, если учитывать, что это не зеркалка.
Стабилизатор хороший - шаги сглаживает, как и резкие повороты.
Не обрадовал аккумулятор - ёмкость небольшая, хватает всего на полтора часа съёмки в FHD в mp4.
Так же в комплекте с камерой не идёт ничего. То есть просто камера с ремешком и проводами :)
В общем и целом камерой доволен.