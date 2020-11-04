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Чайник Philips HD9340

Артикул: 40527
  • Чайник Philips HD 9340 - фото 1
  • Чайник Philips HD9340 - фото 2
  • Чайник Philips HD9340 - фото 3
  • Чайник Philips HD9340 - фото 4
Чайник Philips HD 9340 - фото 1
Чайник Philips HD9340 - фото 2
Чайник Philips HD9340 - фото 3
Чайник Philips HD9340 - фото 4
5 190 руб. 
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+ 106 КэтКоинов
Артикул: 40527
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPhilips
Тип товараЭлектрочайники
Основной цветчерный
Материал корпусаметалл, стекло
Подсветканет
Вращение на подставкеда
Терморегуляторнет
Объем, л1.5
Прочееотсек для шнура, подсветка на кнопке включения
Дополнительный цветсеребристый
Мощность, Вт2200
Заварочный чайникнет
Дополнительные функциииндикация уровня воды, индикация работы
Защитазащита от выкипания
Рисунок на корпусенет
Тип нагревательного элементаскрытый
Покрытие нагревательного элементанержавеющая сталь
Съемная крышканет
Длина сетевого шнура0.75 м
Вес, кг1.075
Размеры (ВxШxГ), см24,5х14,5х23,5
Мощность Philips HD 9340 составляет 2200 Вт. Простая конструкция способствует удобной очистке емкости от образовавшейся в ходе работы накипи. Носик имеет наклонную форму и оснащен металлической сеточкой, надежно защищающей от попадания накипи в кружку при наливании.


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Чайник Philips HD9340 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5190 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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