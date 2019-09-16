Стационарный блендер Kitfort КТ-1301

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Kitfort
|Тип товара
|Блендеры
|Вакуумное смешивание
|нет
|Вакуумный насос
|нет
|Функции и особенности
|приготовление пюре, взбивание, измельчение, смешивание, колка льда, автоблокировка блендера при снятой чаше
|Управление
|электронное
|Тип
|стационарный
|Режимы скорости
|импульсный режим
|Работа от аккумулятора
|нет
|Основной цвет
|серебристый металлик
|Мощность, Вт
|1000
|Материал погружной части
|металл
|Материал кувшина
|стекло
|Материал корпуса
|металл
|Комплектация
|моторный отсек, чаша, крышка чаши, блок лезвий
|Количество скоростей
|6
|Дополнительный цвет
|черный
|Дисплей
|есть
|Максимальная скорость вращения, об, мин
|13000
|Отсек для сетевого шнура
|есть
|Прочее
|размер 240х210х480 мм
|Емкость кувшина, л
|1.5
|Длина сетевого шнура
|0.8 м
|Вес, кг
|4.8
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16.09.2019
Мощный, стеклянная колба, большой объем.
Недостатки:
Шумноват, на полном "брате-близнеце из Китая" через три года сломалась муфта, разобрать не смог, купил этот.
Комментарий:
В целом положительные впечатления от использования.