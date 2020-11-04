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Садовый бур большой Quikdrill Fiskars (134730)

Артикул: 38971
Садовый бур большой Quikdrill Fiskars (134730)
5 310 руб. 
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+ 89 КэтКоинов
Артикул: 38971
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараСадовые буры

Садовые буры Fiskars QuikDrill™ отошли от традиционной винтовой конструкции в пользу двух, расположенных под оптимальным углом, закаленных и заостренных лезвий. Такое решение позволяет вскопать самую твердую почву и предотвращает застревание бура. Вскапываемую почву можно сложить в кучу рядом с отверстием – так удобнее убираться после работы в саду.

Садовый бур оснащен усовершенствованным сошником и может иметь три разных диаметра: 100, 150 и 200 мм – за счет сменных взаимозаменяемых лезвий. Упрощает работу и  мерная шкала с интервалом 10 см, нанесенная на рукоятке QuikDrill™

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Для посадки живой изгороди и деревьев, выкапывания компостных ям и установки больших столбцов
  • Проделывает лунку с аккуратными краями, легко преодолевая камни и коренья
  • Рукоятка изготовлена из прочного материала FiberComp™, а черенок из стальной трубы
  • Двойное режущее действие обеспечивается двумя лезвиями с оптимальной заточкой
  • Рабочий диаметр 200 мм


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Самовывоз невозможен
Садовый бур большой Quikdrill Fiskars (134730) – стоимость товара 5310 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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