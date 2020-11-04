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Садовая лопата Эргономик штыковая Fiskars (131410)

Артикул: 38948
  • Садовая лопата Эргономик штыковая Fiskars (131410) - фото 1
  • Садовая лопата Эргономик штыковая Fiskars (131410) - фото 2
Садовая лопата Эргономик штыковая Fiskars (131410) - фото 1
Садовая лопата Эргономик штыковая Fiskars (131410) - фото 2
2 180 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 38948
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараЛопаты садовые
Материал рабочей частисталь
Материал черенкасталь
Общая длина, мм1250
Подходит для автомобилянет
Рукоятка на черенкеда
Типлопата штыковая
Черенокесть
Ширина, мм195

Конструкция лопат Fiskars серии ErgonomicTM позволяет садоводу сохранить правильное положение тела в процессе работы. Угол подъем в 26º минимизирует нагрузку на спину и плечи. Длинный, полый стальной черенок имеет пластиковое покрытие, защищающее от холода, а рукоятка, расположенная к черенку под углом 17 градусов, гарантирует руке удобный и естественный хват.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Заточенное лезвие позволяет легко копать и перерезать корни
  • Лопата подойдет для копания каменистой, глинистой и твердой почвы
  • Рукоятка в форме буквы Y обеспечивает комфортный и надежный захват и расположена под углом 17° к черенку, обеспечивая естесвенное положение руки и уменьшая напряжение в кисти
  • Сварное соединение между лезвием и черенком обеспечивает надежность и долговечность инструмента
  • Пластиковое покрытие черенка  защищает инструмент от холода 
  • Использование борсодержащей стали придает лопате дополнительную жесткость и обеспечивает легкое проникновение в почву
  • Угол подъема 26°


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Самовывоз невозможен
Садовая лопата Эргономик штыковая Fiskars (131410) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2180 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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