Телескопическая садовая лопата с закругленным лезвием Fiskars (131310)

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 2 года
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Лопаты садовые
|Материал рабочей части
|металл
|Материал черенка
|металл
|Общая длина, мм
|1050
|Подходит для автомобиля
|нет
|Рукоятка на черенке
|да
|Тип
|лопата штыковая
|Черенок
|есть
|Ширина, мм
|191
Телескопические лопаты - идеальное решение для современного садовода-любителя! Регулируемая длина рукоятки у инструментов этой серии позволяет работать садоводам разного роста. Остро заточенное лезвие позволяет легко работать с каменистой и глинистой почвой, с газонами, грядками, клумбами, резать корни, рыть траншеи и ямы. Изгиб черенка спроектирован так, что можно копать и на глубине, и на поверхности. Рукоятка D-образной формы исключает проскальзывание руки и снижает вероятность получения травм.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв