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Корзинка для сбора фруктов UP80 Fiskars (110970)

Артикул: 38907
Корзинка для сбора фруктов UP80 Fiskars (110970)
1 580 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 38907
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараКорзина

В 1997 году компания Fiskars вывела на рынок серию универсальных сучкорезов, оказавшихся первыми в своем роде. Сучкорезы Fiskars сконструированы таким образом, чтобы доставать как низко, так и высоко расположенные ветви. С помощью этого инструмента Вы легко обойдетесь без лестницы даже в самых труднодоступных участках. Режущий механизм создает усилие, которого достаточно, чтобы перерезать даже самые жесткие ветви без дополнительных усилий. Для обеспечения максимальной маневренности режущая головка может поворачиваться на 230 градусов, так, чтобы ее положение наилучшим образом подходило для работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Дополнительное приспособление для универсальных сучкорезов 115360, 115560 и удлинительной штангой 110460
  • Легко и быстро присоединяется без использования дополнительных инструментов
  • Мешочек изготовлен из долговечного хлопка, а рамка - из полиамида
  • Диаметр 15,5 см


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Корзинка для сбора фруктов UP80 Fiskars (110970) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1580 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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