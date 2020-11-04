Корзинка для сбора фруктов UP80 Fiskars (110970)

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|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Корзина
В 1997 году компания Fiskars вывела на рынок серию универсальных сучкорезов, оказавшихся первыми в своем роде. Сучкорезы Fiskars сконструированы таким образом, чтобы доставать как низко, так и высоко расположенные ветви. С помощью этого инструмента Вы легко обойдетесь без лестницы даже в самых труднодоступных участках. Режущий механизм создает усилие, которого достаточно, чтобы перерезать даже самые жесткие ветви без дополнительных усилий. Для обеспечения максимальной маневренности режущая головка может поворачиваться на 230 градусов, так, чтобы ее положение наилучшим образом подходило для работы.
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