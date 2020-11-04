Контактный секатор с механизмом PowerStep, P83 Fiskars (111670)

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|Бренд
|Fiskars
|Тип товара
|Секаторы
|Вес, г
|100
|Материал лезвия
|сталь
|Материал рукоятки
|фиберглас
|Назначение
|для изгороди
|Общая длина, мм
|190
|Тип лезвий
|контактные
|Тип привода
|рычажный
|Фиксатор
|да
|Храповый механизм
|да
Запатентованная технология PowerStep позволяет отрезать ветки 1, 2 или 3 шага.
- Инструмент автономно выбирает опцию соответствующую толщине ветки.
- Лезвие с антифрикционным покрытием.
- Предохранитель.
- Подходит как для правшей, так и для левшей.Технические характеристики:
|Длина (мм.)
|180
|Раб. диаметр (мм.)
|20
|Вес
|140 гр.
Информация о производителе:
Страна производитель: Финляндия
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