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Мясорубка Bosch MFW 67600

Артикул: 38649
Мясорубка Bosch MFW 67600
11 890 руб. 
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+ 138 КэтКоинов
Артикул: 38649
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараМясорубки
Система реверсаесть
Максимальное время непрерывной работы20 мин.
Материал корпусапластик
Материал корпусаметалл
Материал лоткаметалл
Соковыжималканет
Насадкинасадка для кеббе
Насадкинасадка для приготовления колбас
Насадкиперфорированный диск для фарша
Комплектациядокументация
КомплектацияТолкатель
Комплектациялоток
Комплектациякомплект насадок
мощность 700 Вт, перерабатывает 3.5 кг/мин, насадка для приготовления колбас, насадка для кеббе, отсек для хранения насадок


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Мясорубка Bosch MFW 67600 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 11890 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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