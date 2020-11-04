Точечный лазер Bosch GPL 5 (0601066200)

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|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Нивелир
|Вес, кг
|0.8
|Высота, см
|8
|Длина, см
|23
|Ширина, см
|19
Нивелир Bosch GPL 5 (0601066200) - это компактный высокоточный прибор, обеспечивающий проецирование прямых углом. С помощью лазера строит 5 лучей, позволяя производить точную разметку плоскостей внутри помещения, обеспечивая точность при проведении строительных и ремонтных работ. Помещен в металлический корпус, оснащенный резиновыми демпферирующими накладками. Нивелир Bosch GPL 5 (0601066200) имеет магнитное крепление, которое при необходимости можно снять.
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