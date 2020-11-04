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Построитель плоскостей Bosch GLL 2-50 + BS 150 + вкладка под L-Boxx (0601063105)

Артикул: 38349
Построитель плоскостей Bosch GLL 2-50 + BS 150 + вкладка под L-Boxx (0601063105)
21 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 38349
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БрендBosch
Тип товараНивелир
Вес, кг4
Высота, см12.5
Длина, см93
Ширина, см22

Нивелир Bosch GLL 2-50 (0601063105) относится к линейным лазерным построителям плоскостей и применяется в строительстве, ремонтных и отделочных работах. Представляет собой устройство в ударопрочном корпусе с прорезиненной накладкой, работает от батареек. Оснащен функцией самовыравнивания.

Особенности и преимущества:

  • Автоматическое выравнивание;
  • Красный цвет луча;
  • Угол самовыравнивания составляет 4 градуса;
  • Напряжение питания - 1.5 В;
  • Для работы требуется 3 батарейки;
  • Проецирует горизонтальную и вертикальную линии с перекрестием;
  • Длина волны составляет 635 нм;
  • На одном заряде прибор способен работать до 20 часов;
  • Рабочая температура в диапазоне от минус 20 до плюс 50 градусов;
  • Резьба под штатив размером 1/4 дюйма;
  • Дальность измерения с приемником составляет 50 метров;
  • Дальность измерения без приемника - 20 метров;
  • Точность измерения составляет 0.3 мм на метр;
  • Лазер относится ко второму классу;
  • Время измерения составляет 4 секунды;
  • Защищен от брызг и воды.

Комплектация:

  • Нивелир Bosch GLL 2-50 (0601063105);
  • 3 батареи 1,5 В LR6 (AA);
  • Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент (1 608 M00 C07);
  • Защитный чехол (1 609 203 X77);
  • Лазерный отражатель;
  • Подставка для выверки углов (№ ET 1 609 203 U23);
  • Строительный штатив BS 150 Professional (0 601 096 974);
  • Документация.


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