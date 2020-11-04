Клеевой пистолет Bosch GluePen (06032A2020)

Клеевой пистолет (ручка) GluePen - это миниатюрный аккумуляторный клеевый пистолет для хобби и мелкого ремонта по дому. Нагревательный элемент расположен у стержня инструмента, а механизм восстановления клея автоматически забирает остатки назад в устройство. Все нагревательные элементы надежно скрыты под прочным пластиковым корпусом, а герметичное покрытие предотвращает протечку и обеспечивает неограниченное время хранения клея. Диаметр сопла составляет 7 мм., что позволяет сделать процесс склеивания более точным.

Подходит для работы с бумагой, картоном, текстилем, кожей, пробкой, деревом, металлом, пластмассой и камнем. Склеивает эти материалы в течение нескольких секунд.