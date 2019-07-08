Электрический культиватор DDE Et1200-40 – удобный и простой в эксплуатации агрегат, относящийся к классу легких культиваторов и рекомендованный к использованию на тех участках, где предварительно уже проводилась вспашка.

Технические характеристики культиватора DDE Et1200-40

Тип - электрический

Мощность двигателя - 1200 Вт

Ширина обработки - 400 мм

Глубина обработки – 220 мм

Вес - 12 кг

Описание культиватора DDE Et1200-40

Электрический культиватор DDE Et1200-40 отлично подойдет для работы на привычных шести сотках, предназначен он для использования прежде всего на рыхлых и мягких почвах. Работая от сети 220 В, этот электрокультиватор значительно облегчит труд по вскапыванию грядок.

Простая конструкция – одно из главных достоинств данной модели. Эргономичные рукоятки позволяют легко манипулировать этим агрегатом во время работы. Режущие фрезы (шесть ножей) имеют совокупный вес всего 2 кг. Корпус двигателя – пластиковый, расположение двигателя оптимизировано под довольно продолжительную работу. Для перемещения по участку электрокультиватор DDE Et1200-40 оборудован транспортировочными колесами.

Пыле- и влагозащищенный корпус электрического культиватора DDE Et1200-40 позволяет не только работать с ним практически в любых условиях, но и без проблем хранить его в те сезоны, когда он не нужен. Впрочем, при наличии удлинителя данная модель может использоваться в работе не только в теплице и парнике, но и в зимнем саду.

DDE Et1200-40, по сути, является мини-культиватором, а поэтому работать им будет легко и женщинам, и пенсионерам. Производитель освободил данную модель от лишних элементов (например, фары) для обеспечения максимальной простоты маневрирования.

Червячный механизм, используемый в редукторе, является чрезвычайно надежным и потому электрокультиватор DDE Et1200-40 долгое время не потребует ремонта или замены запасных частей.

Работа с мини-культиватором может быть выгодна для владельцев сравнительно небольших земельных участков, т.к. позволяет механизировать непростой труд по обработке почвы. Специальных навыков и умений работа с подобными агрегатами не требует, достаточно лишь, чтобы в распоряжении оператора всегда был источник электропитания. В таком случае культиватор DDE Et1200-40 позволит сэкономить время и силы и вскопать верхний слой почвы под посадки, не набивая мозоли и не перенапрягаясь.