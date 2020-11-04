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Акустическая система Yamaha NS-333 Black (2 колонки)

Артикул: 37632
Акустическая система Yamaha NS-333 Black (2 колонки)
19 730 руб. 
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+ 75 КэтКоинов
Артикул: 37632
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 12 мес
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендYamaha
Тип товараАкустическая система
Акустическое излучениемонополярная
Максимальная мощность150 Вт
Типполочная, пассивная, фазоинверторного типа
Съемная решеткаесть
Состав комплекта2 громкоговорителя
Разъем для подключения к усилителю мощностиесть
НЧ-излучатель127 мм
Назначениетыловой канал
Магнитная защитаесть
Варианты отделкичерный
Крепления для монтажаесть
Количество полос2
Импеданс6 Ом
Диапазон воспроизводимых частот60-35000 Гц
ВЧ-излучатель25 мм, купол, алюминий
Вес, кг5.5
Чувствительность87 дБ
тыловой канал, фазоинверторного типа, двухполосная полочная АС, мощность 60 Вт, чувствительность 87 дБ, импеданс 6 Ом, диапазон частот 60-35000 Гц


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Акустическая система Yamaha NS-333 Black (2 колонки) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 19730 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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