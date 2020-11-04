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Строительный фен Makita HG551VK

Артикул: 36873
  • Строительный фен Makita HG551VK - фото 1
  • Строительный фен Makita HG551VK - фото 2
Строительный фен Makita HG551VK - фото 1
Строительный фен Makita HG551VK - фото 2
6 830 руб. 
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+ 119 КэтКоинов
Артикул: 36873
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараФен строительный
В кейседа
Дополнительные насадки в комплектеесть
Максимальная температура550 град
Минимальная температура100 град
Мощность, Вт1800
Максимальный объем выдуваемого воздуха550 л/мин
Минимальный объем выдуваемого воздуха250 л/мин
Длина, см23
Ширина, см7
Высота, см21
Вес, кг0.6
Профессиональный строительный фен для снятия старой краски, очистки различных поверхностей, сварки и размягчения пластиковых деталей


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Самовывоз невозможен
Строительный фен Makita HG551VK - купить по цене 6830 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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