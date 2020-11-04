Строительный фен Makita HG5012K

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Фен строительный
|В кейсе
|да
|Дополнительные насадки в комплекте
|есть
|Максимальная температура
|500 град
|Минимальная температура
|350 град
|Мощность, Вт
|1600
|Максимальный объем выдуваемого воздуха
|500 л/мин
|Минимальный объем выдуваемого воздуха
|350 л/мин
|Длина, см
|24
|Ширина, см
|7
|Высота, см
|21
|Вес, кг
|0.6
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