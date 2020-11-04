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|Бренд
|Makita
|Тип товара
Отбойный молоток Makita HM1307C предназначен для разрушения бетонных и кирпичных конструкций, вскрытия асфальтового покрытия. Для работы с материалами различной твердости предусмотрена электронная регулировка частоты ударов. При износе угольные щетки отключаются автоматически. Цельнометаллический корпус защищает внутренние элементы инструмента от повреждений. Благодаря двойной защитной изоляции инструмент можно подключать к не заземленным розеткам. Специальный резервуар для смазки нужно заправлять роз в пол года. Виброгасящие рукоятки делают работу с молотком Makita HM1307C более удобной и комфортной.
Характеристики: