Шлифмашина эксцентриковая Makita BO5031

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Шлифмашина эксцентриковая
|Макс. частота вращения диска
|12000 об/мин
|Мощность
|300 Вт
|Тормоз двигателя
|нет
|Диаметр диска
|125 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|22.2 мм
|Размер хода платформы
|2.8 мм
|Дополнительная рукоятка
|нет
|Крепление листа
|липучка
|Регулировка частоты вращения
|есть
|Пылесборник
|есть
|Питание
|от сети
|Блокировка кнопки включения
|нет
|Макс. частота колебания платформы
|24000 кол/мин
|В кейсе
|нет
|Защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Длина, см
|17
|Ширина, см
|13
|Высота, см
|16
|Вес, кг
|1.3
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15.10.2019
давно мечтал купить шлифмашинку, надоело руками шлифовать шкуркой, нарадоваться не могу, работает и шлифует на отлично!
Недостатки:
не очень существенные:
- шнур бы метра три хотя бы - решается удлиннителем
- пылесборник лучше бы с микрофильтром, но и тряпочный задерживает примерно 85 % пыл