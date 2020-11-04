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Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE (0.611.264.000)

Артикул: 36366
  • Перфоратор SDS-max Bosch GBH 5-40 DCE (0.611.264.000) - фото 1
  • Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE (0.611.264.000) - фото 2
  • Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE (0.611.264.000) - фото 3
Перфоратор SDS-max Bosch GBH 5-40 DCE (0.611.264.000) - фото 1
Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE (0.611.264.000) - фото 2
Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE (0.611.264.000) - фото 3
49 200 руб. 
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+ 855 КэтКоинов
Артикул: 36366
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 8 200 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПерфораторы
Потребляемая мощность1150 Вт
Макс. диаметр сверления (бетон)40 мм
Режим долблениенет
Режим сверлениеда
Минимальный диаметр патрона18 мм
Максимальный крутящий момент80 Н*м
Макс. энергия удара8.8 Дж
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)90 мм
Режим шуруповертанет
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Пылесборникнет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Антивибрационная системада
Ограничитель глубины сверленияесть
Предохранительная муфтада
Питаниесеть
Блокировка кнопки включенияда
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см48.5
Длина, см48.5
Высота, см26
Вес, кг6.8
Один режим работы. Мощность - 1150 Вт. Сила удара - 8.8 Дж


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Теги товара: SDS MAX, SDS MAX 1100 вт, Сетевые.


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Самовывоз невозможен
Перфоратор Bosch GBH 5-40 DCE (0.611.264.000) - стоимость товара 49200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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