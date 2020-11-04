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Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000)

Артикул: 36362
  • Перфоратор SDS-plus Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 1
  • Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 2
  • Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 3
Перфоратор SDS-plus Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 1
Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 2
Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - фото 3
24 700 руб. 
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+ 490 КэтКоинов
Артикул: 36362
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 117 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПерфораторы
Минимальный диаметр патрона10 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Режим долблениеда
Режим сверлениеда
Максимальный крутящий момент18 Н*м
Макс. энергия удара3.1 Дж
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)80 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)28 мм
Потребляемая мощность800 Вт
Режим шуруповертада
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплектеда
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Пылесборникнет
Антивибрационная системада
Предохранительная муфтада
Питаниесеть
Ограничитель глубины сверленияесть
Блокировка кнопки включениянет
Ключевой патрон в комплектеда
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см32.6
Длина, см32.6
Высота, см23.3
Вес, кг3.6
Три режима работы. Мощность - 800 Вт. Сила удара - 3.1 Дж


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Самовывоз невозможен
Перфоратор Bosch GBH 3-28 DFR (0.611.24A.000) - стоимость товара 24700 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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