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Сабвуфер Hertz DBX 252.3

Артикул: 36192
Сабвуфер Hertz DBX 252.3
13 861 руб. 
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+ 175 КэтКоинов
Артикул: 36192
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHertz
Тип товараСабвуфер
Встроенный усилительнет
Мощность1200 Вт (максимальная)
Чувствительность92 дБ
Частота кроссовера50-120 Гц
Типоразмер25 см (10 дюйм.)
Тип корпусазакрытый ящик
Типсабвуфер
Резонансная частота (Fs)36 Гц
Полная добротность (Qts)0.92
Мощность300 Вт (номинальная)
Диапазон воспроизводимых частот32 - 400 Гц
Материал диффузораполипропилен
Магнитферритовый
Крутизна среза кроссовера12 дБ/окт
Корпусесть
Количество полос1
Количество динамиков2
Импеданс2 Ом
Эквивалентный объем (Vas)34 л
сабвуфер, типоразмер: 25 см (10 дюйм.), номинальная мощность 300 Вт, максимальная мощность 1200 Вт, чувствительность 92 дБ, импеданс 2 Ом, тип корпуса: закрытый ящик


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Сабвуфер Hertz DBX 252.3 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 13861 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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