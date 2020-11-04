Электрогенератор Huter DY6500LXW,с функцией сварки, с колёсами

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|Этот товар можно купить в кредит
|Этот товар можно купить в рассрочку от 12 015 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Электрогенератор бензиновый
|Вольтметр
|есть
|Выход 12 В
|1 розетка
|Глушитель
|нет
|Защита от перегрузок
|есть
|Звукоизоляционный кожух
|нет
|Максимальная мощность
|5.50 кВт
|Расход топлива
|2.3 л/ч
|Сила тока
|8.3 А
|Уровень шума
|111 дБ
|Число розеток 220 В
|1
|Число фаз
|1 (220 вольт)
|Вес, кг
|100
|Высота, см
|55
|Длина, см
|69
|Ширина, см
|58
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